投資人觀望本周召開的聯準會（Fed）貨幣政策會議和具關鍵性的通膨數據，美東時間周日晚間美股主要指數期貨小跌。

目前道瓊指數期貨跌58點或0.17%，標普500指數期貨跌0.23%，那斯達克100指數期貨跌0.3%。

美國11月消費者物價指數（CPI）將於周二（12月13日）發布，投資人將從中尋找通膨放緩的跡象。同一日，聯準會將召開為期兩天的決策會議，市場普遍預期該美國央行將於周三會後宣布再次升息，但升息幅度可望較前幾次會議縮小。除了預期中的升息之外，市場還將緊盯聯準會發布的最新經濟、通膨和利率預測，以及聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會上發表的評論，這些可能成為未來幾個月央行政策動向的重要信號。

Cornerstone Wealth投資長Cliff Hodge表示，自上個月公布10月CPI數據以來，金融市況已大幅緩解，因此聯準會可能利用12月的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議來拉回，我們認為市場在第一季後對利率過於樂觀，因此鮑爾可能會採取更為鷹派的論調，而點陣圖將顯示利率升至的高點和升息持續的時間都將超出期貨市場目前押注的水準。

上周華爾街股市動盪加劇，三大指數全面收黑，結束連漲兩周的升勢。道瓊指數周線跌2.77%，標普500指數周跌3.37%，雙雙創下9月以來單周最大跌幅。那斯達克指數周跌3.99%，創下一個月來單周最大跌幅。標普500指數11大類股周線全面收黑，尤以能源股表現最疲弱。此外，羅素2000指數周跌5.08%，是小型股自9月以來表現最差的一周。