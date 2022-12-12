新顯卡上市推升電競相關散熱風扇產品拉貨動能，為動力-KY(6591)今年第4季、明年營運帶來正面挹注，動力-KY表示，隨著電競產業市場規模持續放大，尤其中國地區，有機會帶動客戶訂單需求持續增加，為未來營運增添動能，審慎樂觀看待明年營運。

根據專業遊戲和電競研究機構Newzoo報告指出，過去兩年疫情推升居家娛樂需求，全球遊戲市場收入遠優於預期，不過，隨著全球各國陸續解封，今年進入調整修正期，預估今年全球遊戲市場收入將達1844億美元，年減4.3%，將是近15年來首度出現衰退，但PC用遊戲市場，受惠電競熱潮加持，預估市場規模年增0.5%、達405億美元，其中，以中國和亞洲地區的市場規模保持增長情形，可見長期來看電競市場仍維持一定成長趨勢。

受惠於第4季NVIDIA中高階顯卡新品RTX 4080、4090問市銷售潮，帶動主要客戶對於應用在這兩款的散熱風扇產品拉貨力道增溫，動力-KY 11月合併營收為1.41億元，月增49.39%，年減16.99%，累計1至11月合併營收為14.98億元，年減8.5%。

動力-KY表示，雖然整體產業景氣發展仍有許多雜音，包括市場需求、通貨膨脹、供應鏈缺料、加密貨幣市場疲弱等，使得客戶拉貨動能未見去年同期強勁，然受惠於NVIDIA中高階顯卡新品RTX 40系列包括RTX 4080、4090等良好的銷售表現，加上聖誕節購物旺季將至，終端商庫存售罄後下游客戶積極回補庫存，以及年底前包括NVIDIA、AMD等顯卡大廠仍分別醞釀展開顯卡新品上市的周期計畫，皆帶動主要客戶對於電競相關的散熱風扇產品拉貨力道增溫，推進公司旗下各生產基地的產能稼動率逐步提升，不僅營收逐月增溫，亦有機會優化第4季整體產品結構與毛利率表現。

儘管全球壟罩在通貨膨脹、消費性電子產業景氣低迷的氛圍，動力-KY觀察在手訂單出貨狀況，除目前應用NVIDIA最新旗艦王顯卡GeForce RTX 4090系列新品首波推出有良好的銷售業績，市場也期待後續中高階顯卡RTX 4080的售價調整更趨進消費者的期望，以及AMD、NVIDIA針對新一代 顯示卡的計畫問市，主要客戶對電競相關散熱風扇產品的拉貨動能有機會逐月提升，為動力今年第4季、明年營運帶來正面的挹注。

展望2023年，動力-KY表示，隨著電競產業市場規模持續放大，尤其中國地區，有機會帶動客戶訂單需求持續增加，為公司未來營運增添新柴火，搭配智能家電方面，目前公司也已積極開發不同應用的創新設計產品，同時擴大實體通路的覆蓋率，以期隨著多元產業市場布局逐步開花結果，貢獻公司整體長期營運保持良好的成長動能。