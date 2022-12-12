超級央行周登場，美國、歐洲及台灣都將公布最新的利率政策，市場升息憂慮上升，美股上周五收跌，台股今（12日）以14658.46點開出，下跌逾50點，隨後跌幅擴大至超過百點，權值股台積電跌5.5元，觸及476元，聯發科跌18元，觸及711元，電子、金融及傳產皆墨，連帶影響大盤走勢。

台股上周五（9日）漲152.39點，收在14705.43點，成交值為1930.19億。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超50.98億。自營商賣超11.05億，投信買超0.47億，外資及陸資買超61.56億。

美國11月生產者物價指數（PPI）報告透露高通膨未歇，且市場也關注本周聯準會的利率決策，引發上周五美股四大指數皆收黑。

道瓊下跌305.04點（或0.90%）至33476.46點，那斯達克指數挫低77.38點（或0.70%）至11004.62點，標普500指數跌29.13點（或0.73%）至3934.38點，費城半導體指數下跌23.71點（或0.86%）至2721.02點。