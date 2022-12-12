知名主持人陶晶瑩與老公李李仁結婚17年，婚後育有1女1子，其中16歲大的女兒荳荳到美國念書，疼愛女兒的陶晶瑩不時會在社群平台分享女兒近況。昨（11）日她透露曾經接到女兒打來哭訴的電話，人在台灣的她只能乾著急，在一番鼓勵後，女兒也調整好心情，拿下校際冠軍。

陶晶瑩昨(11)日在臉書透露，每個在國小籃球意氣風發的孩子，除了少數幾個天賦異稟的孩子能夠一路打到高中，其他或多或少都要「面臨夢醒時分」，不論是身高不夠、傷太多或是學業壓力等各種原因，甚至是在台灣高中是MVP的人一出國碰到許多長人、各種怪物，連大學系隊都進不了。「這個過程我們都一起經歷過。當中的冷暖自知，當然、也會替孩子擔心。」

陶晶瑩表示，女兒有兩年專注音樂創作，今年再度加入籃球社團，一開始又因流感體力不佳，上場時相當挫敗，深夜接到女兒來電哭訴「媽，我覺得自己笨手笨腳、拖累大家⋯⋯」，遠在台灣的她只能乾著急。

好在後來夫妻倆告訴女兒，「現在打籃球、當休閒運動就好，強身健體，享受團隊合作的樂趣，其他的，就是認識自己、接受事實，因為這就是人生。」在調整心態後，荳荳參加的社團拿到校際冠軍，讓陶晶瑩相當欣慰，「一塊獎牌握在手心，還是替她開心，這樣就好。」