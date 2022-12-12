弘光尚青電競隊，平時聚集練習，增加彼此的功力與戰力。（弘光科大提供）

「弘光尚青電競隊」今年7月成軍！有10位長輩參加經過半年集訓，17日將在學校電競館舉辦英雄聯盟比賽，由兩支VTuber虛擬實況主組成的戰隊與弘光尚青電競隊對決，雙方年紀雖相差50歲；但阿公阿嬤們賽前深具信心，誓言要用電競打爆年輕人，還誇下豪語：「我們要前進國際賽！」

弘光科大多媒體遊戲發展與應用系主任黃建基說，電競遊戲不只是年輕人專屬，任何年齡層皆可以活耀在網路上，尤其長輩打電競可在網路上與年輕人廝殺、對陣，必須要腦力激盪，對於活化腦力很有幫助；年齡心智至少年輕20歲，讓長輩活動不再侷限公園散步、或坐在客廳看電視。

黃建基指出，弘光尚青電競隊成軍後，長輩每個禮拜在學生教練帶領下積極練習，經過半年培訓累積電競戰鬥力。這次比賽選出5位選手出戰，年紀62歲到67歲，隊長是去年轟動電競圈的「a鈞玲天下a」李福鈞，他曾在8秒內連續擊殺3名對手，最後以擊殺敵人30次、0死亡紀錄震驚全網。

「弘光尚青電競隊」出戰的選手，分別是「上路」彭立勛、「打野」鄧正堂、「中路」李福鈞、「輔助」李育財、「射手」姜宜淑，對戰的「VTuber電競隊」則有15號、海唧、露莎米娜、艾露緹娜、曉露、肯爵爺、星野 あしめ、貝貝大將軍、Jiango 醬狗。

電競選手李福鈞說，電競需要手腦並用，「人都會老化電競很適合年紀大的人，雖然我已經62歲，但是我還很年輕，即將要出賽、很興奮。」另位選手鄧正堂指出，除到學校集訓外，平時兒子也會跟他練習，用同樣一個電競角色跟他對打，「這樣讓我感受到壓力，同時檢驗我的實力與功力！」

黃建基強調，他受到長輩們勇於挑戰的精神所感動舉辦這次比賽，「活到老學到老，永不服輸，向年輕人挑戰」便是弘光尚青電競隊的核心價值。比賽時間在17日下午1時於弘光科大電競館舉辦，歡迎大家到場親自幫選手們加油，賽事能從中台灣電競聯盟FB粉專觀戰！(https://www.facebook.com/CentralTaiwanEsportsLeague/。