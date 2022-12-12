南韓女團T-ara成員芝妍在本月10日於首爾新羅飯店，與棒球團KT巫師中的34歲隊長黃載均舉行盛大婚禮，好友IU、T-ara團員孝敏、恩靜、居麗都到場祝賀，唯獨前團員昭妍與寶藍遲遲不見蹤影，讓網路上又開始傳出不和傳聞，而昭妍所屬公司THINK娛樂，則在11日對外出面回應了。

芝妍10日的婚禮上，邀請了不少演藝圈好友前往參加，就連T-ara成員孝敏、恩靜、居麗也都盛裝出席，不少粉絲都期待著她們與前成員昭妍與寶藍合體，卻一直不見她們蹤影。後來不少人發現，昭妍當天還陪著剛從卡達世界盃足球賽回國的足球選手老公趙佑民在濟州島度假，似乎根本不打算參加婚禮。

對此，根據韓媒《WIKITREE》報導，昭妍經紀公司THINK娛樂的相關人士，對外回應表示，昭妍因為在濟州島的行程還沒結束所以才缺席婚禮，接著補充道「昭妍結婚後就不太跟圈內人士聯絡了，也不太清楚她確切的想法」，給出了曖昧不明的答覆，因此雙方不和的傳聞再度在網路上瘋傳。

但昭妍本人卻始終沒有出面回應，反而持續在個人IG分享度假中的日常與美景。而昭妍在11月1日與小9歲的足球選手趙佑民登記結婚後，就以家庭為主，老公趙佑民不僅外表帥氣、靦腆，身材也高大挺拔，2018年出道成員足球選手後，便受到眾人矚目，目前他也正效力於水原FC（水原足球會）中，並參加本屆卡達世界盃足球賽，當時的昭妍便陪著老公飛往卡達比賽，小倆口相當甜蜜。