手搖飲是現代人紓壓的常備品，但又怕熱量爆表，有些人常點無糖手搖飲來安慰自己未攝入太多熱量，但小心加了珍珠、椰果、布丁等配料後，熱量就會飆升，營養師表示，以大杯飲品計算，添加布丁就會增加228大卡、冰淇淋則增加218大卡、冬瓜露也有207大卡，都高於珍珠的200大卡。

營養師郭彥廷在其IG指出，一般手搖飲料店的配料，例如珍珠、椰果等都泡過糖水，若點了「無糖綠茶＋珍珠」一樣帶有精製糖，一樣會掉入糖的陷阱，所以喝的無糖未必真的是無糖。

她也整理飲料店常見配料，若以大杯（700ml）來看，布丁熱量最高，以2顆布丁而言等於增添228大卡；其次是冰淇淋（120g），有218大卡；冬瓜露也有207大卡；珍珠則為200大卡；養樂多（2罐）則為144大卡；椰果則無65大卡。

生活中難免偶爾想要吃點甜食，因此她也表示，現代飲食中要完全避免精緻糖，其實非常困難，民眾也不需要對此過分苛求，但要能清楚掌握自己吃了什麼、了解食物的營養，幫助自己正確選擇，才是更加重要的。