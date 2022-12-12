日本將聯手英、義，打造6代新戰機

日本聯手英、義，打造下一代新戰機，引發各方矚目。而國防分析家說，這不僅反映出東京致力想擺脫對美國國防技術的依賴，也顯示它對台灣與日俱增的擔憂。

據《南華早報》（South China Morning Post）11日報導，就在日本做出這項宣布前幾天，日本首相岸田文雄才指示，包括防衛預算在內，到2027年時，安全保障相關預算必須達國內生產毛額（GDP）的2％。但長久以來，相關費用一直維持在GDP的1%左右。

而日本防衛省說，與英義聯手研製6代戰機，將結合日本的F-X戰機專案與英國的下一代戰機計畫，而新戰機預計將在2035年服役，相關合作有助於全球和平與穩定。

日本早稻田大學國際教養學部副教授張望說，就像1980年代研製FSX戰機一樣，美國在打造F-2時限制日本接觸先進軟體技術，如今研製6代戰機又重施故技，不願和日本分享核心技術，迫使東京和倫敦合作。

另一方面，上海政法學院政治學系教授倪樂雄說，美國聯邦眾議院議長裴洛西8月初訪台後，解放軍在台灣周邊舉行大規模實戰軍演，令其他國家驚覺，北京能如何將威脅化為行動。

日本將聯手英、義，打造6代新戰機

他指出，對台、美、日來說，中方8月的實戰軍演是有重要價值的參考點，了解到它們應該對與解放軍可能的衝突有更好的準備。而日本則了解到，有必要為空戰研製下一代戰機。

而澳門軍事觀察家黃東則說，日本想要打造能抗擊中方最先進殲-20戰機的利器。目前航空自衛隊裝備了美製F-35，雖然它是針對陸海作戰而設計，但日本把它用在空對空作戰上。他指出，解放軍殲-20與日俱增的威脅迫使日本著手研製下一代戰機，因為美製輕型F-35不是殲-20的對手。此外，黃東說，為了對抗殲-20戰機，日本也需要6代戰機來汰換老舊的F-15雙引擎戰機。

至於中方軍事專家宋忠平則說，日、英、義聯手打造6代新戰機顯示，解放軍在東海將面臨更多強大的新對手。他指出，萬一解放軍真有必要武統台灣，那這款新戰機將使計畫變得更困難，也更複雜。他並強調，這將引發相關區域的軍備競賽。