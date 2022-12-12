準台北市長蔣萬安將在今天將公布首波小內閣人事，僅10人左右，前高雄市副市長李四川將出任副市長，將以李督導的「工務小內閣」範疇為主。去年爆出閣揆蘇貞昌私下飆罵「拔官」調職的交通部參事謝銘鴻，將出任北市交通局長，台北捷運公司董事長擬由高雄市前海洋局長趙紹廉接任。

除李四川外，另一位副市長人選為競選總幹事、立委林奕華，並考量避免再次立委補選，擬明年2月1日後就職，立委任期不足1年無須補選。

新北市財政局長李泰興確定將轉任北市秘書長一職，雙北人才流動，象徵蔣萬安與新北市長侯友宜合作的起手式。現任都發局長黃一平轉任工務局長；地政局長則將由現任市府副秘書長、前都更處長陳信良擔任。前市長郝龍斌時期的環保局長、環保署水質保護處前處長吳盛忠回鍋掌環保局。

交通局由謝銘鴻主掌，趙紹廉接手台北捷運公司。去年原督導道路交通安全委員會的交通部執秘謝銘鴻，突遭調職改為督導國會聯絡。外傳是因為謝銘鴻在一場交通事故檢討會議中提及，高齡者死傷占總體比率偏高，遭蘇揆飆罵，不到1周謝就慘遭「拔官」。

李四川擔任新北市副市長時期，趙紹廉曾任新北市交通局長、新北捷運工程局長、新北捷運公司董事與新北市政顧問。趙也擔任過交通部高速鐵路工程局副總工程司及桃園機場發言人，李四川擔任高雄副市長後，趙也到高雄任職海洋局長，兩人離開高市府後都到宏國集團任職，如今也將一同協助蔣市府。

悠遊卡公司董事長則傳出由現任台中捷運局董事長、曾任悠遊卡公司總經理林志盈回鍋接掌董事長。

另外，郝市府時期曾任衛生局長、副市長邱文祥，傳出可能回鍋擔任衛生局長或北市聯醫總院長；高雄市前市長韓國瑜的首任運動發展局局長程紹同則可望接任體育局長。

現任北市勞工局長高寶華將確定留任。民政局長則由北市資深議員陳永德接手，台北市政府發言人將由媒體人羅旺哲出任。蔣團隊發言人鄭世維接任台北農產公司總經理，可望在下一波人事名單公布。