美國在10月初以國安為由，對大陸晶片業祭出嚴格出口管制措施，並以先進製程為主要目標，目的是想牽制大陸科技業發展，進而削弱軍事實力，這也是拜登在美中關係上最具破壞性的措施。然而，有專家認為，目前大陸軍用晶片主要都是國產，此舉很難達到效果，最先受影響的反而是民生、消費性電子產業，例如電動車研發就會受到衝擊。

美國知名智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）研究員Gary Clyde Hufbauer與Megan Hogan在研究網站東亞論壇（East Asia Forum）撰文分析美國制裁對大陸晶片業與軍事實力的影響。

他們透過研究國安議題的智庫蘭德RAND Corporation的一份報告，發現目前大陸的軍用晶片主要都是仰賴自行生產，製程能力較舊的晶片，因此針對先進製程的制裁，不會影響大陸軍事實力造，且如果大陸需要更先進的晶片，可能會傾全國之力去生產，即使成本非常高。

不僅如此，Gary Clyde Hufbauer與Megan Hogan認為，大陸擁有生產先進晶片的能力，但缺乏擴大生產的商業實力，這代表美國的制裁行動，對軍事領域的衝擊很小，反而會先衝擊民生應用，例如推遲電動車的研發。

他們也提醒，美國此舉反而會讓美系的半導體廠商陷入困境，尤其目前半導體產業正處在低迷時期，對西方半導體產業的傷害與損失金額，將是美國對半導體產業提供補貼金的５倍，甚至更多。