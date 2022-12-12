一名女網友表示，昨晚外帶買連鎖披薩店大披薩，回家打開發現披薩不僅沒有切片，還附一把披薩刀，她看傻眼說，「算是賺到了」，將其PO上網網友直呼，「披薩刀比披薩還貴欸」，但也有人提醒她披薩刀把上可能藏有很多細菌，建議她把披薩和披薩刀一起退回店家。

原PO昨（11）日於臉書社團《爆廢公社》上傳一張照片，從照片可見沒有切開的完整披薩，披薩上方還放了一把披薩刀，令她無奈地說，「買披薩送刀，算是賺到了。」

圖文曝光引發逾3千網友按讚、討論，「披薩刀不便宜，賺到了」、「這比披薩還貴喔」、「好誇張，蓋起來居然沒看到」、「這店員也太粗心」、「可見他們訂單多，忙到忘了」、「叫妳自己切的意思」、「想吃幾片就切幾片、「貼心的店家，還附刀給你耶！愛切幾片都行」、「買蛋糕附刀，買披薩附刀也很正常對吧」。

留言中也有不少網友提醒，披薩刀的刀把可能藏很多細菌，「建議把披薩連刀退回去給店家，別吃了」、「手把上都是細菌，我才不敢吃」、「滿滿的細菌在刀上」、「好髒的刀，披薩還能吃嗎？」、「刀把上的細菌......」、「可見店員做事有多隨便，不在意會不會汙染食物，很差勁」、「個人覺得衛生問題，不太敢動披薩了」。