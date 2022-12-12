2023即將到來，民俗專家謝沅瑾在《橘世代》網站中分享，過年前斷捨離清除多餘雜物，可避免堆積家中財位、文昌位、桃花位，影響家運發展，若提早佈置迎新年，還可趨吉避凶、招財、招桃花。

另外謝沅瑾提到，斷捨離的目的在於整理，不影響家中風水配置，沒有特別需丟棄哪類物品才可開運，但建議民眾可拿出居家格局圖劃分九等份，使用指南針測量東、南、西、北方位分布於哪，及早佈置規劃。以下為謝沅瑾列出不同職業的居家、辦公室方位開運法。

▍白領、文職人員：

●居家：文職者的財位在西南方，如果原先有堆積衣物、垃圾桶、腳踏車或雜物應盡量清理，否則影響人際關係的發展，尤其原先若有小人問題，之後可能會加劇。

●辦公室：電話擺放於左手、文件資料擺放右手邊，若有開運水晶為球狀體擺放右手邊、若是柱狀物擺放於左手邊。

▍軍警或外勤業務者：

●居家：軍警、外勤、業務等相關工作者，若希望升官加薪，在家中的正西方可以擺放獅咬劍六帝，化解競爭時與他人產生紛爭，並有助於提升績效、增加升遷機會。

●辦公室：辦公室左手邊可放馬匹雕像招財又開運，幫助升遷順利。

▍從商者：

●居家：如在市場、網路電商、國際貿易性質等從商者，在家中正南方擺放聚寶盆，匯聚天地八方的財。

●辦公室：辦公桌右手邊擺球狀水晶求財，或放柱狀水晶讓官運加分；若希望增加人緣桃花 ，可放心型紫色水晶。

▍創作者、設計產業者：

●居家：設計師、文字、記者、作家等創作類型產業工作者，可在家裡正中央的文昌位，擺放鎮宅石提升屋運，增加創作或設計靈感。

●辦公室：左手擺放紫色水晶能讓頭腦清楚，保持文思泉湧，靈感乍現；或是在右手擺放黑曜岩，可以免於受小人攻擊或侵害。