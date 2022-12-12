伊能靜2009年與前夫「哈林」庾澄慶離婚後，2015年改嫁大陸演員秦昊，生下1女「小米粒」，過著恩愛幸福的生活，沒想到日前PO出泛淚特效影片，被爆出婚變流言，還得發布聲明駁斥。近來伊能靜時隔2年回台探望媽媽，心情相當輕鬆愉快，直說「我就是家裡的小女兒，被家人的愛包圍著。」

伊能靜日前返台替與前夫所生的兒子小哈利藝術NFT作品宣傳，結束後也回到台北東區家中與親人團聚，昨(11日)她在微博發文吐露回家的真實心聲：「見到媽媽和姐姐好開心，在外面我永遠是照顧的那一方，但一回到家我就是家裡的小女兒，被家人的愛包圍著」。

伊能靜很懷念台北的家鄉小吃。(圖/伊能靜 微博)

伊能靜繼續說，她久違吃了多樣家鄉小吃，「滷肉飯、排骨便當、甜不辣、麵線、滷味、珍珠奶茶！我哭！幸福！久違的忠孝東路！哈哈哈！忍不住高歌忠孝東路走九遍！」，隨後伊能靜更說見完媽媽姊姊後，要回上海抱女兒了，幸福高喊：「這裡有媽媽，紐約有兒子，上海有老秦和米粒，能四處都有人期待，請叫我小幸運！」

伊能靜時隔2年回家在微博開心發文。(圖/伊能靜 微博)

貼文曝光後，粉絲也感受到伊能靜的喜悅，留言寫下：「妳是最幸福的，有親人哪裡都是家」、「不是流浪的小孩，是處處有家的小孩」、「懂愛的靜姐以愛付出，自然也得到愛的回報！」、「回到父母家裡，才感覺自己是孩子」、「這才是生活的樣子，喜歡妳們一家」。