準台北市長蔣萬安今天公布首波小內閣名單。高雄市前副市長李四川擔任副市長，秘書長向新北市長侯友宜借將，由新北市財政局長李泰興接任，副秘書長則是內政部參事、曾任新北市政府都更處長的張溫德，新任都發局長王玉芬更是北市首位女性都發局長。

蔣萬安指出，這10位新市府成員，涵蓋「雙北人才合作、中央地方完整歷練、府會人才交流、公務熟手」4大特點，可以馬上捲袖上工，共同為台北市民打造一個廉能、有效率、有溫度、讓市民有感的服務型政府。

蔣市府第一位副市長，由人稱「川伯」的李四川出任。蔣萬安表示，李四川從基層公務員做起，在台北市政府工務機關服務了25年，更曾任新北市政府、高雄市政府副市長以及行政院秘書長等職務，不但是工程專業人才，由中央到地方的完整歷練，積累出精準的市政判斷以及沉穩的調和能力，未來從重大市政議題推動到跨縣市合作，都將是台北市倚重的全方位人才。

大台北生活圈密不可分，新市府人事也著重雙北的人才合作，秘書長延攬現任新北市政府財政局長李泰興出任，副秘書長則由內政部參事、前新北市政府都市更新處長張溫德接任。蔣萬安說，李泰興專長財政、主計，曾任台灣港務股份有限公司總經理、交通部主任秘書等職務，有助推動資源整合、公私協力。

張溫德曾任職於台北市政府都發局、都更處及新北市政府城鄉局與都更處，對都市計畫、都更等業務相當嫻熟，且是兼具中央、地方及雙北經歷的「公務熟手」，能協助各項市政無縫接軌。

「導入中央機關服務經驗，將有助提升台北市政的視野」蔣萬安進一步說，交通局長一職，邀請「北市河濱自行車道推手」、曾服務於台北市政府交通體系超過25年的交通部參事謝銘鴻出任。

環保局長則由「空保大將」、前行政院環保署水質保護處長吳盛忠回鍋接任，吳盛忠一路從技正、副處長做到局長，資歷專精完整，將肩負起為台北市環境品質把關的重責大任。

另外，都發局長將由國家住宅及都市更新中心董事、前台北市政府都發局副局長王玉芬出任。蔣萬安競選期間便相當強調透過都市更新，為台北脫胎換骨的理念，王玉芬不但將扛下推動都市更新的重任，也是北市首位女性都發局長。

民政局號稱「天下第一大局」，掌管市民一生的大小事，也是市民對市政服務感受最直接的局處，蔣萬安特別延攬擁有30年基層服務經驗的7連霸市議員陳永德擔此重任，盼借重陳永德的地方實務經驗，深入民間了解民眾需求，即時反應給市府團隊並解決問題，讓「服務型政府」有感實現，同時促進府會人才交流。

蔣萬安也邀請現任桃園捷運股份有限公司總經理鄭德發接掌捷運工程局；鄭德發擁有機械與機電整合的專業背景，過去長期在台北捷運公司服務，而這幾年台北捷運發展停滯，蔣萬安將借重鄭德發的經驗與專才領導捷運工程局，加速推動台北市捷運的效能提升與網絡發展。

此外，曾為新北市政府成立都更推動辦公室、現任台北市政府都發局長黃一平，與曾任台北市政府都市更新處長、現任台北市政府副秘書長陳信良，將分別轉任為工務局長及地政局長。

蔣萬安辦公室強調，「專業、品格、用人唯才」就是蔣萬安選用人才的三大基準，接下來會持續從各地方政府、中央政府以及社會各界網羅優秀人才加入，共同推動有感市政。

【第一波人事發布名單】

◎ 副市長：李四川

副市長 李四川

•經歷：

高雄市政府副市長

新北市政府副市長

中國國民黨秘書長

行政院秘書長

新北市政府副市長

台北縣政府副縣長

台北縣政府工務局局長

台北市政府工務局衛生下水道工程處處長

台北市政府工務局新建工程處總工程司及

處長

◎ 秘書長：李泰興

秘書長 李泰興

•現職：

新北市政府財政局長

•經歷：

交通部主任秘書

交通部參事

交通部技監

台灣港務股份有限公司總經理

交通部台中港務局局長

交通部會計長

行政院主計處副局

◎ 副秘書長：張溫德

副秘書長 張溫德

•現職：

內政部參事

•經歷：

國家住宅及都市更新中心執行長

新北市政府都市更新處處長

新北市政府城鄉發展局副局長

台北市都市更新處總工程司

台北市政府都市發展局副總工程司

◎ 民政局長：陳永德

民政局長 陳永德

•現職：

台北市議員

•經歷：

第7-13屆台北市議員

第7-10屆台北市國民黨團副書記長

第11-12屆台北市國民黨團書記長

◎ 都發局長：王玉芬

都發局長 王玉芬

•現職：

國家住宅及都市更新中心董事

•經歷：

台北市政府都市發展局副局長

新北市政府都市更新處處長

新北市政府文化局副局長

台北市政府都市發展局主任秘書

台北市政府都市發展局總工程司

◎ 工務局長：黃一平

工務局長 黃一平

•現職：

台北市政府都市發展局局長

•經歷：

新北市政府城鄉發展局局長

台北市政府工務局副局長

台北市政府工務局新建工程處處長

台北市政府都市發展局主任秘書

交通部台灣區國道高速公路局拓建工程處副處長

◎ 交通局長：謝銘鴻

交通局長 謝銘鴻

•現職：

交通部參事兼公共關係室主任

•經歷：

交通部參事兼道安會執行秘書

台北市交通管制工程處處長

台北市停車管理工程處處長

台北市停車管理工程處副處長

台北市交通管制工程處總工程司

台北市政府交通局簡任技正兼府會連絡員

台北市政府交通局四科（觀光管理）科長

台北市交通管制工程處主任秘書

台北市政府交通局運輸規劃室主任

台北市政府交通局一科科長

台北市政府交通局六科（捷運監理）科長

台北市政府捷運工程局副工程司

台北市政府公共汽車管理處幫工程司

交通部運輸研究所工程司

台北市政府公共汽車管理處科員

◎ 環保局長：吳盛忠

環保局長 吳盛忠

•經歷：

行政院環境保護署水質保護處處長

行政院環境保護署空氣品質保護及噪音管制處處長

行政院環境保護署環境督察總隊總隊長

行政院環境保護署廢棄物管理處處長

台北市政府環境保護局局長

◎ 捷運工程局長：鄭德發

捷運工程局長 鄭德發

•現職：

桃園捷運股份有限公司總經理

•經歷：

台北捷運股份有限公司副總經理

台北捷運股份有限公司技術服務辦公室協理

台北捷運股份有限公司系統處處長

中興工程顧問社工程師

◎ 地政局長：陳信良

地政局長 陳信良

•現職：

台北市政府副秘書長

•經歷：

台北市都市更新處處長

台北市政府參議

台北市都市更新處副處長