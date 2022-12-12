NB代工5哥11月營收續受到終端需求疲弱影響，呈現旺季不旺，包含仁寶 (2324)、和碩 (4938)和英業達(2356)單月營收均呈現月減、年減走勢；廣達 (2382)因非NB營收占比高，表現相對持穩，11月營收呈月增，累計前11個月營收已超越去年全年；緯創(3231)11月營收是5哥中，是唯一繳出月增和年增的成績，主要受惠於子公司緯穎的動能挹注。

外資近期在5哥的進出方面，上周四、五計2個交易日，緯創獲外資買超逾1.6萬張，持股比增至28.09%；而英業達則是獲外資連5個交易日買超，持股比增至22.8%；和碩也連獲外資6個交易日買超，持股比增至30.7%。目前5哥中，外資持股比最高為仁寶的39.77%，持股比最低為廣達22.18%。

仁寶11月營收813.37億元，月減14.2%、年減34%，累計今年前11月營收1.007兆元，年減9.7%；11月筆電出貨約240萬台，月減17.24%、年減54.72%，累計前11月筆電出貨約3680萬台。市場估，仁寶第四季筆電出貨量將季減約5-10%，非個人電腦業務也因第三季成長優於預期，成長幅度將放緩。

和碩11月營收1134.74億元，月減13.9%、年減28.3%，累計前11個月營收達1.2056兆元、年增8.8%；11月筆電出貨約60萬台，月增逾2成、年減45%，桌機主板則與上月相當，出貨約30-35萬台片。市場預估，4Q非筆電出貨動能較佳，包括手機和EV(車用電子)等。

英業達11月營收441.36億元，月減12.2%、年減8%，今年前11月累計營收為5014.23億元，年增7.24%，目前預估12月筆電出貨量約150萬台，整季出貨將呈現高個位數或雙位數季減。英業達筆電業績佔整體營收比重約40%，12月旗下伺服器、智慧裝置出貨持平，由於第4季為伺服器旺季，因此庫存水位在12月可望稍微回復正常水位。整體第4季來看，英業達雖估筆電出貨有高個位數至雙位數季減，但伺服器與智慧裝置皆有望維持上季出貨水準，伺服器全年兩位數成長，智慧裝置個位數成長。

廣達11月營收1120.97億元，月增3%、年減1%，累計前11月營收達1.1752兆元、年增17%，超越去年全年，出貨方面，廣達11月筆電出貨430萬台，月增2.38%、年減38.57%，累計今年前11月筆電出貨5340萬台。

緯創11月營收886.03億元，月增12.72%、年增2.72%，今年前11個月營收為8879.68億元，年增16.06%。11月筆電出貨150萬台，桌機出貨70萬台，顯示器出貨90萬台，受惠於緯穎（6669）強勁營收動能，進而拉升緯創11月業績較前一月與去年同期成長。