利機(3444)11月單月合併營9132萬元，月增加24%，相較於去年同期減少9%。累計前11月營收為9.88億元，較去年同期衰退12%，雖整體營收下滑，但獲利不受影響，累計毛利率較去年同期上升4個百分點，獲利表現遠優於市場預期，法人樂觀看好，利機今年每股稅後營運拚傳逾5元，創獲利新高。

利機表示，11月營收止跌反轉，終止連六個月的下滑，主要為驅動IC相關營收逐步回穩，業績明顯回溫，其中表現最好的為Shipping Reel及Emboss Tape(COF包裝用捲盤及間隔帶)，月成長209%及119%、較去年同期成長54%及41%，整體驅動IC表現，較10月成長18%。客戶的庫存去化持穩，加上部份急單效應，第四季逐漸縮小庫存規模，明年可望提早於上半年逐步恢復市場需求。

利機11月整體毛利率上升，主要受惠屬佣金模式交易的記憶體/邏輯IC載板，較去年同期成長5%，利機BT載板持續優化產品組合，配合原廠銷售政策，提高邏輯載板佔比，以符合市場供應鏈需求。

展望第四季，利機今前三季每股淨利達4.41元，已超越去年全年獲利，雖今年季末市況仍充滿不確定性，以利機相關產品佈局，BT載板、封測、驅動IC等均逐漸回穩，利機第四季表現不會太差。法人也樂觀看好，利機今年每股稅後盈餘將拼逾5元，全年獲利可改寫歷史新高記錄。