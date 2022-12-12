女星李蒨蓉出道演藝圈多年，2004年與運動鞋集團執行長李德立結婚後，共同育有兩名兒子，婚後她雖淡出演藝圈仍透過社群媒體與粉絲們互動。日前，她便罕見地曬出17歲小兒子的正面照，掀起網友熱烈討論，沒想到她近日又PO出兒子的腹肌照，按讚數瞬間飆升，讓她看到後忍不住吃醋「你們真的很過份！」再度引發話題。

李蒨蓉日前在臉書粉絲團上PO文，表示「做媽媽的要如何勸兒子多穿點衣服？」並附上一張兒子的照片。照片中，只見他脫掉上衣，只穿著一件黑色的褲子，站在海岸邊看向自己的腹部，而結實的胸肌及腹肌曲線一覽無遺；李蒨蓉隨後又加碼曬出一張兒子套上外套，望向海岸的照片，表示「媽媽覺得還是穿件外套好」，但宛如男團成員的照片，還是讓貼文一PO出後立即吸引超過1.3萬人按讚。演藝圈好友及網友們紛紛表示「這身材不許穿衣服」、「哇～孩子已經知道怎麼掌握流量密碼」、「阿姨們都需要眼睛治療」、「不要勸，這世上需要更多美好的事物」、「媽媽這時候要學著放手啊！讓他脫！」、「這位地方媽媽，兒子就怕熱不想穿啊！」

隔日，李蒨蓉看到該篇按讚數爆增，也不好氣的再度PO文表示「你們真的很過分，我的貴妃出浴只有20則留言兒子照片有400多個留言，可見我的粉絲都是女粉無誤」，沒想到好友郁方、何妤玟看到後也跳出來留言「為什麼這個PO文？沒有你兒子的照片？」、「期待更多帥兒的裸照露出，阿姨會好好珍藏的」，再度歪樓讓網友們看了全笑翻。