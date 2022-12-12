第一代「校園十大美女」現年59歲的女星崔麗心，因為口條流利、形象氣質知性受到許多人喜愛，已經淡出螢光幕多年的她，最近參加高中同學會，而她以一頭金髮盛裝出席，凍齡美貌令人稱羨。

崔麗心和有著「女戰神」封號的主播張雅琴是北一女同班同學，昨晚兩人一齊出席同學會同框合影，張雅琴難掩喜悅說：「北一女重聚！不說幾10年了，哈哈！」並開心曬出2人合照，只見崔麗心燙了一頭金色髮型，整個人年輕俏麗，身旁的張雅琴也特別盛裝出席，兩人看起來凍齡又美麗。

網友們也紛紛留言讚美，「都是美魔女耶！」、「好久不見崔麗心，依然美麗如昔～這畫面也太美」、「兩位逆齡美人兒」、「好多年沒有見到崔美女了，還是美麗動人如昔！」、「兩位都是大美女」、「真是北一女之光哇！為什麼都是美啊！」

崔麗心曾是北一女的儀隊分隊長，考上淡江法文系後，她因參加節目《強棒出擊》被星探注意，並被雜誌《大人物》列為「校園十大美女」之一，堪稱現在的宅男女神；出道後，她主持的節目《女人女人》5度入圍、2度獲金鐘獎，成績相當亮眼；感情方面，崔麗心跟大10歲的中視導播李振稼結婚，婚後生下一對子女，今年8月底兒子娶妻，崔麗心還開心PO文嗨喊「我升格當婆婆了，像做夢一樣！」現在則是一半時間在溫哥華，一半時間回台灣，日前選舉時出現在候選人場所。