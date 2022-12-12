台灣大量食品加工、水產等產品，近日遭大陸禁止輸入，讓漁民等在第一線努力者相當錯愕，國民黨台北市議員游淑慧認為，雙方執政黨「神仙打架」，最後遭殃的只有人民，感嘆說「傷敵一千，自損八百的劇情還要演多久？」

游淑慧今（12）日在臉書表示，近幾年民進黨與大陸「神仙打架」，大陸因此逐漸對台灣農漁產品出手，雖然許多人都在究責，但不論是民進黨、國民黨或是大陸的錯，只要讓人民倒霉，就一定是擁有權力者的錯。

「在各個層面上互打嘴砲、只想讓對方不痛快，但最後受苦的就是台灣的產業界、農漁民與一般民眾。」游淑慧指出，民進黨身為台灣執政黨，不以台灣最大利益為考量，而是用意識形態治國，甚至不惜犧牲民眾權益與台灣安全，被政府犧牲的人將會把怒意表現出來，用選票進行反撲。

不過游淑慧也認為，生命會自己找到出口，有競爭力的產品和產業也會找到其他市場，就如澳洲的紅酒或是台灣的石斑魚一樣，雖然大陸以緊縮進口的方式來制裁其他人，在短時間內相當有效，但久而久之，當各界對於大陸市場的依賴減低後，大陸的籌碼也將日漸減少。