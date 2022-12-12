台積電創辦人張忠謀日前出席台積電亞利桑那州鳳凰城晶圓廠移機典禮，他在致詞時說「全球化幾乎已死，自由貿易幾乎已死」，未來很難回復，此話一出引發外界關注。媒體人陳鳳馨在《風向龍鳳配》節目分析指出，台灣會是這個轉變之中的最大受害者，台灣未來「不能單靠半導體」。

陳鳳馨表示，之後所有的國家都會走向一定程度的保護主義，台灣將會是去全球化以及不再自由貿易的可能最大受害者，回頭看這60年的歷史，台灣曾是全球化最大受益者，但如今全球化的時代已經改變，台積電很清楚這個趨勢。

「當很多國家說過度依賴台灣半導體危急國安時，包括美國、歐洲、芬蘭甚至日本也這樣說，台灣就不太可能只依賴半導體而生存下去」陳鳳馨示警，台灣的半導體業勢必會被別的國家不斷地剝，直到剝完為止。

陳鳳馨以美國為例，不斷要求台積電等赴美投資設廠，但有半導體專家提出擔憂，事實上美國沒有那麼大的市場胃納，這是美國面臨的危機，而這同時也是台灣的危機，台灣可能被要太多，最後能留下多少，恐怕不是自己可以說了算。

陳鳳馨提到，3年前張忠謀參加台積電運動會時提到，台積電在地緣政治角色中，會突然間成為一個極為重要的角色，這不是台積電主動爭取來的，而是不由自主地成為核心風暴，如今台積電擴大在亞利桑那州投資，將在美導入5、4、3奈米製程，且投資金額增加到400億美金，都反映了台積電已經認清現實，將無從改變這整個趨勢。

財信傳媒董事長謝金河則認為，張忠謀說全球化已死，其實已經死了很多年了，這次台積電赴美國亞利桑納設廠，也會帶出很多過去從來沒有出現過的新變化。