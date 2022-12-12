民進黨在九合一大選慘敗，黨內檢討聲浪不斷。對此，國民黨台北市議員徐巧芯認為，目前支持副總統賴清德的新潮流系，正對英系發動一系列攻擊，基本上就是一個「王子復仇記」。她也預言，未來賴與總統蔡英文之間的鬥爭，還會持續的下去。

徐巧芯10日在政論節目《中天辣晚報》提到，江湖上有個傳言，稱2020年總統大選前的民進黨初選民調納入手機，讓支持賴清德的人比較難接到電話，以致賴陣營覺得不公平，一直耿耿於懷。

徐巧芯指出，一直有這樣的傳言，代表賴清德陣營中，有人仍對2020年總統大選初選的事耿耿於懷，而雖然賴最後為了大局，很勉強的去當蔡英文的副手，但4年來，幾乎看不到他作為副總統有可以表現的地方，「都被壓得死死的」。

徐巧芯分析，民進黨今年因為採用徵召的方式，導致九合一大選大敗，吳怡農先前的「初選機制崩壞」說，就是在劍指、砲打蔡英文。她認為，新潮流系現在比較支持賴清德，並且對英系發動一系列攻擊的行為，就是一個「王子復仇記」，且現在只有支持賴清德的人，敢指出民進黨不對的地方。

徐巧芯直言，目前在黨內遭撻伐的人，如台北市議員王世堅，立委高嘉瑜、何志偉等，全都是選擇支持賴清德的。雖然上述三人直指了民進黨施政不利的原因，但因為考量到他們背後都是支持賴，親蔡英文的派系一定會覺得，這些人又在搞鬼、背後（指使）的人一定又是賴清德，雖然現在看不出檯面上英、賴之間明顯的鬥爭，「但檯面下、未來也會持續發生」。