中國大陸海關總署以註冊資訊不完整為由，禁止飲料及冷凍飲品商品輸入，不過，統一(1216)、黑松(1234)、泰山(1218)等在大陸設廠已久，不受此次禁令衝擊，今日食品股賣壓不大，跟隨台股走勢，個股紛紛下跌，但跌幅都不大，宏亞(1236)逆勢揚升約6%、臺鹽(1737)及味全(1201)也力守高檔。

宏亞(126)為藥華藥股東，持股比重不到1％，今日藥華孳持穩在530元之上，宏亞以漲停板23.95元開出，不過，隨後即遭打開，股價漲幅維持在6%左右。宏亞轉嫁成本壓力，7月調漲產品售價，其中迷你乳加、巧菲斯價格分別上漲近2成、1成左右，推升Q3營收較Q2大增2成，Q4進入送禮旺季，法人對業績樂觀以待。

氣溫明顯下降，酒類旺季來臨，黑松11月合併營收9.2億元，月增13%、年增17%。黑松表示，葡萄酒歷史悠久的歐洲，卻少有人了解梅酒風味，CHOYA為了擴大在德國的市場便興起將葡萄酒與梅酒結合，歷經反覆嘗試，終於開發出CHOYA梅子風味氣泡酒，這款征服歐洲人的酒款，現在也能在台灣買得到，首波限量8,000瓶。(飲酒過量 有害健康)