基隆市長當選人謝國樑12日公布，延攬ETtoday執行董事邱佩琳擔任新市府副市長一職。謝國樑表示，邱佩琳擅長媒體、企業、與政府三方的跨界整合溝通，相信邱佩琳副市長能做到承上啟下的溝通整合，同時借助企業豐沛的力量，替基隆創造更多生機。

邱佩琳是前行政院副院長邱創煥愛女，現任ETtoday新聞雲執行董事、邱創煥文教基金會董事長，曾任東森整合行銷總經理及超視董事長、上海自然美生物科技公司董事、彰化縣與台南縣政府的顧問。

謝國樑說，邱佩琳在企業與媒體界工作多年有很好的成績，有強大的溝通協調能力，過去在協助政府、媒體、企業跨界整合共創三贏的成績亮眼斐然，尤其是近幾年在台北市政府及媒體跨界合作上，邱佩琳女士就是最強而有力的推手。而基隆未來必須引入更多資源，發展不能被經費預算限制住，這次邀請她進入基隆市政府為大家服務，期盼邱佩琳副市長要運用「跨界與智慧」的專長與力量來創造基隆發展更多的可能。

邱佩琳則是表示，父親是資深國民黨員，一直鼓勵自己能嘗試進公部門為民服務，父親常說能到公部門去做事將會是人生很不一樣的旅程！她希望把過去自己人生的工作與資源累積能貢獻在基隆，讓大家一起來讓基隆發光發熱。

謝國樑表示，自己的團隊一定加倍努力推動基隆的發展，讓基隆大步向前，打造成為亞洲最有愛的城市。謝國樑目前已公布5位局處首長，分別為社會處長楊玉欣、產業發展處長林鼎超、綜合發展處長林麗蟬、民政處長張淵翔、環保局長馬仲豪。除了立委層級、產業科技以及在地人才的吸納。如今，副市長人選由邱佩琳出線，更代表著跨界創新團隊的想法，展現不同以往的人才選用格局，以及市政發展不同高度的企圖心。