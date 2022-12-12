8年級生泛指1991到2000前出生的年輕人，有女網友好奇，自己已經快30歲，但在公司裡仍舊是年紀最小，好奇20幾歲的年輕人都去哪工作了，連到傳統產業面試時，老闆也在抱怨缺工。文章曝光引起8年級生熱議，直呼「缺工就是公司爛到年輕人不屑做」。

這名女網友日前在Dcard發文，指出再過幾年就要滿30歲，出社會來從事多份行政工作到現在，發現不管到哪家公司，自己總是年紀最小，好奇現在20幾歲的年輕人都去哪裡工作了？

原PO同時也抱怨，在職場上遇到許多前輩的都斤斤計較，態度很差，常把工作丟給新人做，把委屈和怨氣發洩在新人身上。不只如此，原PO還透露，之前面試聽到某個慣老闆抱怨，現在年輕人都去做服務業，不來做傳統產業，導致缺工，讓原PO忍不住吐槽，薪水只給基本薪資，又把一人當兩人用，現在的新世代已知道爭取自己的權益，再把以前那套奴思想拿出來用，只會一直缺工下去。

而該文也釣出許多8年級生吐露心聲，「86年次，到哪間都是最小，以前工作不好都會覺得自己太草莓，後來才發現這是爛工作，別人都跑了，你還在傻傻反省」、「缺工就是公司爛到年輕人不屑做」、「85年次，如果遇到爛工作真的要果斷離職，不離職好工作真的永遠都輪不到」、「84年次，傳產採購，真的是一人當兩人用，還不補人，年終領完準備離職」、「某些爛傳產真的不如跑外送」。

還有人分享8年級生從事哪些工作「我84年次，朋友做服務業，業務蠻多的，也有自己開店當老闆，但大多數還是一般上班族」、「85年次．自由業，藝術方面，接案」、「都跑去做美甲師、霧眉師、美睫師、除毛師吧」。