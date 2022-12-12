警方調閱沿線監視器，得知老翁騎乘路線後；即駕車前往尋找，最後員警順利尋獲老翁並通知家屬到場帶回。(警方提供)

台中市神岡區一名76歲的吳姓老翁，日前晚間向家人表示，尚有幾份報紙未送達便匆忙離家，惟外出2個多小時仍遲遲未歸，老翁女兒遂急赴豐原警分局社口派出所報案協尋；警方經調閱沿線監視器，得知老翁騎乘路線後，即駕車前往尋找，最後員警順利尋獲老翁並通知家屬到場帶回。

豐原警分局社口派出所警員韋衣豪，於9日深夜10時許在所服勤時，1名吳姓女子焦急地衝進所內向員警表示，她父親9日晚上8時許，突然說要出門送報紙，便自行騎乘機車出門，迄深夜10時許尚未返家，擔心其安危，希望警方幫忙協尋。

員警聞訊後，先安撫報案人的情緒，並訪查其家屬得知，老翁目前擔任送報一職，惟年事已高常忘記送報路線，致訂報民眾常向報社反映收不到報紙。9日晚上8時許，老翁突然想起他幾日有幾份報紙尚未送達，告知家人後即騎乘機車出門送報紙，但到深夜10時許仍未返家。

家屬著急之下，只能前來求助警方。韋員先調閱沿線路口監視器，約得知老翁騎乘路線後，隨即駕車前往查找，終於在神岡區中山路與社口街口發現老翁並予以攔查，確認身分無誤，員警立即聯繫家屬到場帶回；老翁家屬到場後頻頻向警方致謝，感謝員警的熱心幫忙，才能順利找回家人。

社口派出所長鄭誌銘強調，家中如有年事已大長者，應避免其單獨外出，若不得已需要單獨外出；建議身上應配戴可以辨識身分的文件，或向社會局申請愛心手環、緊急聯絡卡，倘若長輩不慎走失，能有利警方迅速查證迷失長者身份並聯繫家屬，避免發生危險。