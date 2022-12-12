12年的經典終於完結！

美劇《陰屍路》（The Walking Dead）第11季在今年（2022）11月宣告完結，播出12年的時間，中間還歷經許多角色「領便當」的《陰屍路》終於走向大結局。做為曾經風靡全球的高收視影集，這部劇曾經陪伴許多人走過青春時光，每一季播出都造成不少話題，在各國都有大批死忠粉絲。歷時多年終於走向完結，讓許多人都覺得非常感動，也略帶著一絲不捨。

長達11季的《陰屍路》，不只有多位角色，也有許多不同的故事線，更藏著不少鮮為人知的小秘密喔！在這部陪伴著大家成長的話題影集中，你是否也好奇誰是網路上討論度最高的人氣角色呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了網路聲量最高的《陰屍路》角色TOP 10，同時也整理了與該劇相關的5個小小冷知識，一起來看看吧！

你不知道的《陰屍路》小小冷知識！

劇中從來沒有出現過「喪屍」一詞

在《陰屍路》系列作品中，其實從來都沒有出現過「喪屍」（Zombies）一詞，雖然觀眾們會認為裡面出現的就是「喪屍」，但在故事中角色們都是使用「步行者」（Walker）來指稱那些大家認知中的「喪屍」。

漫畫原著作者曾在訪談中提到，之所以會發明出「步行者」一詞而不用「喪屍」，是因為他們希望整個《陰屍路》的故事是發生在一個「沒有喪屍概念」的世界觀之中，角色們不具備任何有關於「喪屍」這個生物的資訊，也就是說「步行者」對於劇中的每個人來說都是未知且第一次接觸到的。

「步行者」演員必須上「殭屍學校」

每一季的《陰屍路》特效藝術家Greg Nicotero都會開設「殭屍學校」的課程，訓練飾演殭屍的150名多臨時演員們，也會根據這些臨演們的外表和綜合表現等進行試鏡、篩選。通常都是骨骼突出的瘦子及妝後容易顯現出憔悴感的人被選上。

此外，每一個「步行者」都會擁有一套自己的隱形眼鏡、定製假牙，並且還需要經過一個半小時的梳化才能完妝，也會根據重要程度分為「英雄」、「中場」和「背景」的，「英雄」會有最精緻的完妝，「中場」則以打亮、陰影等突顯骨骼，至於「背景」大多都是直接戴上面具。

活屍吃的「人肉」其實是火腿

在劇中時常會有活屍們撕咬、啃食人肉的血腥場面，並且都是真的把口中的肉給吞下肚。當然，他們吃的不可能是真的人肉，《陰屍路》中活屍們所啃咬的肉塊，其實都是以「火腿」製成。

一開始為了呈現出血肉模糊的場景，劇組人員們會在火腿上塗上烤肉醬來模擬黏稠的血液，不過醬汁時常破壞活屍演員們的妝容，因此最後改以假血替代。出演過活屍的演員曾透露，其實啃食火腿並不是什麼難事，最困難的地方在於──必須要吃得「沒有靈魂」。

領便當的演員可以吃「最後一餐」

《陰屍路》從第1季開播到完結期間有許多角色死去，其中也不乏重要角色，被不少網友認為是最敢「發便當」的劇組。其實《陰屍路》劇組有一個由節目統籌Frank Darabont立下的不成文傳統──即將在劇中死去的演員會有「最後一餐」可吃。

這特別的「最後一餐」，可不是真的「發便當」，而是會藉此機會讓大家一起在外聚餐。不過隨著劇情演進，死去的角色來越多，劇組也害怕會被餐廳工作人員推斷出這項「傳統」，因此後來都偽裝成為某人慶生的聚餐。

大家都拍過被尼根殺害的場景

在《陰屍路》中，第7季葛倫（Glenn）及亞伯拉罕（Abraham）被尼根（Negan）殺害的場面，是讓許多劇迷們印象最深刻也最震驚的情節之一，幾乎沒人料到被殺害的會是這兩人，當時甚至還有許多葛倫的粉絲因此棄劇。

其實不只葛倫和亞伯拉罕，為避免劇情外洩，每個演員都拍攝過被尼根殺死的鏡頭，除了真正會領便當的葛倫和亞伯拉罕有被事前告知，沒人知道最後究竟誰會被殺。有趣的時，當時瑪姬（Maggie）被殺的片段意外外流，造成大家一度以為死的會是瑪姬。

《陰屍路》人氣角色TOP 10揭曉！

NO. 5 葛倫 Glenn Rhee

葛倫在活屍爆發後與自己的家人失散，並且加入了由瑞克所率領的倖存者團隊。在其中葛倫因為思維敏捷、足智多謀而成為重要角色。由韓裔演員所飾演的葛倫，是《陰屍路》中唯一的亞洲面孔，從第1季稚嫩的外送員小弟，到後後蛻變成為能與其他人比肩、一同殺死活屍的末日生存者，成長的過程讓他成為受到許多粉絲喜愛。

說到《陰屍路》的人氣角色，許多人第一個想到的人都會是葛倫，不少人都深受他的人格特質吸引，在第7季葛倫逝世，也讓粉絲們都為此心痛萬分，「葛倫突然被擊頭，整個爆淚」、「我明天沒辦法上課了，太虐心了」。

NO. 4 瑪姬．格林 Maggie Greene

瑪姬為農場獸醫赫謝爾．格林（Hershel Greene）的女兒，在活屍肆虐人類世界之初，她被關在父親的農場中與世隔絕，直到瑞克的團隊來到農場，才知道外頭發生的一切，同時也與葛倫（Glenn）相遇並相戀，兩人從一開始的肉體關係漸漸變得真誠、相互信賴。

在一場大奢殺中瑪姬失去了至親，因而變得憂鬱、缺乏安全感，不過在進到亞歷山卓安全區擔任輔佐角色後逐漸變得堅強。對觀眾來說瑪姬除了美麗的外貌外，從弱小到強大的轉變也是吸引人的地方之一，在葛倫過世時的堅強更是讓人心疼，「Maggie漂亮」、「最後瑪姬的堅強真的太令人難過了」。

NO. 3 瑞克．格萊姆斯 Rick Grimes

瑞克為《陰屍路》系列影集的主角，身為鎮上警長的他在某天醒來後突然發現世界被活屍所侵襲，隨後便踏上了在險境中尋找妻子蘿莉（Lori）及兒子卡爾（Carl）的旅程，後來成為倖存者團隊的領導人物，也是在系列作中存活最久的角色之一。

出於警長的身分，瑞克具有強烈的領導能力，以及道德和責任感，面對事件與衝突會秉持著公平正義，也曾因此而在混亂的世道中有過許多的掙扎與糾結。在亂世中領導著大局，又有著許多正向人格特質的瑞克，也吸引了不少粉絲，「Rick神到一種很誇張的地步」、「了解人的心理，擁有大局觀念」。

​NO. 2 尼根 Negan

總是穿著一身帥氣皮衣的尼根為「救世軍」陣營的領袖，在劇中救世軍壓迫其他倖存者團體，強迫人們屈服於他們的統領，因此被視為大反派之一。尼根身為救世軍領袖，從一出場在故事中的形象便十惡不赦，同時也曾將人氣常駐角色葛倫（Glenn）殺害，讓不少喜歡葛倫的粉絲心碎。

雖然身為反派角色，但尼根有時候卻又會突然對主角群伸出援手，亦正亦邪的特質讓觀眾對他又愛又恨，因此獲得了高人氣。飾演尼根的演員傑弗瑞．狄恩．摩根（Jeffrey Dean Morgan）也因為這個角色受到許多好評，更曾獲得MTV影視大獎的「最佳反派」，反映了尼根這個反派角色的迷人之處，「後面是靠尼根在撐的」、「尼根比較有魅力，有皮衣就是帥氣」、「尼根很有張力」。

NO. 1 戴瑞．迪克森 Daryl Dixon

身為《陰屍路》系列影集的要角，戴瑞是貫穿全劇的重要人物，不過在原著漫畫中其並沒有對應的角色，是影集的編劇專門為了演員諾曼．李杜斯（Mark Norman Reedus）所創。在影集中從小活在哥哥梅爾（Merle）陰影下的戴瑞雖然脾氣暴躁，但由於獵殺動物與活屍的技巧非常高超，因此還是被倖存者團體所接納。

身為存活最久的角色之一，戴瑞擁有著超高人氣，劇組也為此推出了衍生劇《陰屍路：戴瑞迪克森》（The Walking Dead: Daryl Dixon），預計於2023年播出。此外，影集改編的遊戲《陰屍路：生存遊戲》（The Walking Dead: Survival Instinct）便是以戴瑞及梅爾兄弟兩人為主角，由此可見戴瑞的高人氣，網友也表示：「紅到變主角了」、「最愛裡面的Daryl」、「真的好帥好迷人」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年12月08日至2022年12月07日，共3年。

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