最近天氣濕冷，加上熬夜加班工作，或是半夜看球賽，難免想吃些消夜慰勞自己，但小心因此熱量爆表，營養師將常見的16樣消夜食物熱量列表，結果發現，很受歡迎的鹹酥雞，光小份的熱量就達580大卡；一塊約200克的炸雞排熱量也660大卡，最可怕的莫過於加味的爆米花，若是甜味的爆米花一桶熱量高達1638大卡，相當驚人。

營養師余朱青在其臉書專頁貼文表示，人在愈晚時愈會想吃東西，她列出16種常見消夜熱量排行表，例如小份150克的鹹酥雞，熱量就要580大卡，若以60公斤的人來說，要快走105分鐘才消耗得掉這些熱量；一塊約200克的炸雞排熱量則達660大卡，要快走2小時才能消耗完其熱量。

但最驚人的則以爆米花莫屬，根據該排行表，若吃一桶250克的爆米花，甜的口味熱量就高達1640大卡，接近一般女性一天所需的熱量。余朱青提醒，其實原為爆米花熱量不高，且含有豐富的膳食纖維，如果真想吃爆米花可選原味的，因為爆米花的熱量都來自加工調味料。

若真的如果晚上真的想吃點東西，她建議，可以吃些堅果、毛豆、無糖水果優格、豆漿 、低脂鮮乳、水煮蛋、大蕃茄、地瓜，例如烤地瓜，美味且有飽足感，86克的地瓜熱量僅115 大卡。若想喝點飲料，相較於一瓶鋁罐可樂的139大卡、啤酒一瓶138大卡，建議民眾改喝無糖茶或是水。