市府將柳營區既有的櫻花滯洪池結合船型意象設計遊具等設施，打造符合樂齡、無障礙及各種使用的活動公園。（張毓翎攝）

台南市長黃偉哲（右七）、當地民代及里民們等人前來參與。（張毓翎攝）

台南市長黃偉哲（右四）、當地民代及里民們等人前來參與。（張毓翎攝）

台南市政府推動「一區一公園」計畫，投入1000萬元經費，將柳營區既有的櫻花滯洪池結合船型意象設計遊具等設施，打造符合樂齡、無障礙及各種使用的活動公園，預計明年7月完工。 柳營區公所12日在台南市長黃偉哲、當地民代及里民們的見證下，舉行隆重的動土典禮。

黃偉哲12日一早出席柳營區櫻花滯洪池特色公園動土典禮，立委賴惠員、市議員沈家鳳、市議員蔡育輝、市議員當選人王宣貿及各里里長等人蒞臨參與儀式。

柳營區櫻花滯洪池特色公園由柳營區公所委託立成工程顧問公司設計監造，參考當地明鄭時期的文化風情，因此採船型意象設計遊具，整體設計元素曲線結合高低層次的變化，並利用部分的空間元素及既有建築元素納入設計中。

黃偉哲說，滯洪池平時在防洪上很重要，但並不是整年每天都在下大雨，故藉由規畫成美美的公園，增添其更多用途給民眾使用，台南已有許多結合景觀、休閒及防洪的滯洪池，不但具備防洪功能，還能提升附近居民的生活品質，為大眾提供一個優良的休閒空間。

柳營區長陳玉惠表示，此案基地共計4500平方公尺，這次獲市府工務局核定經費1000萬元，將原本的滯洪池再升級，使柳營居民有一個公園好好休閒，未來公所計畫爭取設置太陽能板屋頂的涼亭，讓民眾遮蔭。