即將迎來2023年，民俗專家謝沅瑾在《橘世代》網站中分享，明年的桃花緣位於西南方、姻緣桃花位於正北方，假設沒有對象、或交往許久無法推進下個階段，在姻緣桃花的北方擺放姻緣線，催桃花與正緣，或放銅製求子麒麟像與五色豆（紅、綠、黃、花、黑豆）求子。

謝沅瑾說明，正東方屬病符位，若本身健康不佳、抑或房間剛好位於此方，建議找銅製龜殼或單面黃紙寫名字、八字及身體健康、元辰光采等字，放在床底下化解，避免來年大小病痛不斷。

謝沅瑾提到，如遇到官司纏身者，建議，東南方擺放與自己最有關連性的貼身物品，或是使用風水上的尿遁法，在此方位擺放自己1000cc的尿液，每月更換，直至官司消失，杜絕小人與官司纏身。

另外謝沅瑾分享，新的一年五黃(指煞星五黃星)位在西北方，這個方位切勿動土裝潢，否則家中易有血光之災，但可以擺放麒麟踩八卦飾品化解，東北方屬七赤破軍星，宜靜、不宜動，若附近有動工或裝潢，應注意盜賊、破財等問題，過去的案例曾出現家裡連四個月被偷五次記錄，更有在家中看電視還被偷竊的個案，應特別留心。