半導體載具廠家登(3680)董事會通過2022年上半年配息4元，今（11）日以266元參考價除息交易。家登開盤以小漲0.19％開出，隨後上漲1.69％至170.5元，僅耗時5分鐘便順利完成填息，惟隨後受賣壓出籠拖累翻黑下跌1.88％至261元。

家登2022年第三季營運持穩高檔，歸屬母公司稅後淨利2.27億元，季減19.97％、仍年增達近2.85倍，每股盈餘（EPS）2.7元，雙創同期次高、歷史第三高。累計前三季歸屬母公司稅後淨利7.04億元、年增達近4.28倍，每股盈餘8.41元，均提前改寫年度新高。

隨著與客戶陸續完成貿易條件調整並全力出貨，家登11月自結合併營收創4.32億元新高，月增達72.08％、年增5.4％。累計前11月合併營收38.44億元、年增達42.26％，持續改寫年度新高。公司對第四季營運樂觀看待，預期有機會超越第三季，帶動全年營運挑戰新高。

家登表示，第四季整體產業雖不如往年成長力道強，但公司展現強烈韌性逆風翻盤，營收表現依然亮眼，主要歸功於全球布局完善，光罩載具、晶圓載具及家登自動化設備出貨暢旺，先進製程載具全球市占率持續領先，為公司奠定堅強基礎與爆發力。

家登不畏全球產業局勢動盪與各國政策改變消息持續影響，產能需求依然滿載，為因應全球客戶需求，備貨腳步從不停歇。家登表示，公司營運策略定調清楚，將全力服務半導體關鍵客戶，聚焦先進製程產品並滿足全球客戶載具需求，持續強化營運量能。