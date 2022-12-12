監察院今（12）天說，前松山警分局長林志誠，前中崙派出所長許書桓、前副所長顏敏森、前巡佐傅榮光4人，因中崙派出所遭黑衣人闖入鬧事、砸壞電腦事件，監察院全票通過彈劾，並糾正松山分局。

徐姓男子等10名黑衣人去年4月16日凌晨與時任台北市警察局松山分局的楊姓教官在街頭發生口角衝突，楊姓教官衝回中崙所，徐男等黑衣人陸續闖入；徐男不滿找不到楊男，涉嫌持鐵椅砸向值班台上的電腦。

監委陳景峻、蔡崇義透過新聞稿指出，顏敏森當晚輪值松山分局中崙所主管，對於數名黑衣人闖入叫囂及毀損值勤台公務電腦螢幕一事，除未詳實通報分局勤務指揮中心外，竟指示在場員警「簡單處理」，意圖隱匿當晚發生的事件。

監委表示，許書桓時任中崙所長，除未指示所屬續查並依法處置，也未呈報上級長官外，甚至與傅榮光共同將駐地監視器主機的硬碟格式化，湮滅他人刑案證據；林志誠時任松山分局長，明知監視器影像已被湮滅，卻對外以「停電」為由掩蓋事實，被質疑後，說法又數變，在監察院詢問時仍極力掩飾。

監委指出，這4人都有懲戒必要，因此提案彈劾。監察院6日召開彈劾審查會，全票通過彈劾4人，並移請懲戒法院審理，以究其重大違失的責任。

另外，監察院內政及族群委員會也通過陳景峻、蔡崇義所提調查報告，糾正松山分局。監委調查後，除將還原的監視器畫面以秒為單位擷圖分析，並轉譯密錄器、比對各員警供述及各次行政報告後，並將「縱放人犯」及「登載不實」新事證的涉案員警移送偵辦。

監委表示，松山分局駐地1樓的中崙所遭民眾闖入叫囂，其中1人毀損電腦螢幕，但從中崙所到勤指中心皆無紀錄，已見「通報機制失控」；許書桓與負責保管傅榮光共同將硬碟格式化，足見「管控機制失靈」。

監委指出，林志誠在未查證清楚前，就輕率地對外表示是民眾「不慎」碰撞致電腦螢幕掉落損壞，之後為掩蓋駐地監視影像滅失，而對外以「停電」未錄及復電後「未重新設定」為由搪塞，直到台北市刑大科偵隊還原影像，證實是故意毀損及湮滅證據，更見「調查機制失能」。

監委表示，經台北市政府專案小組調查後，才發現楊姓教官4月16日返回駐地前，是與同分局2位警務人員非因公進入「九酒CLUB」不妥當場所，有「督考機制失常」的違失，建請依公務員懲戒法將楊姓教官逕送懲戒法院審理。

監委說，經檢視比對各項事證，確認顏敏森明知徐姓男子闖入所內，故意以鐵椅砸壞電腦，竟縱放現行犯離開，這項「新事證」移送檢察官處理；蕭姓值班警員、陳姓、楊姓備勤警員，明知徐男故意毀損電腦，竟在書面報告說「過程中民眾不慎撞倒值勤台電腦螢幕」，工作紀錄簿載明「無異樣」，登載不實部分將移送偵辦。