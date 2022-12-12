國民黨台北市議員徐巧芯爭拿下北市第3選區（松山、信義區）最高票連任成功。被外界看好挑戰2024立委，徐巧芯表示，國民黨目前初選辦法還沒下來，只要有機會她一定會挑戰，並直言國民黨到了一個世代快速交替的時候，將會掀起一個風潮。

對於是否挑戰2024立委，徐巧芯今天上午接受《POP撞新聞》表示，只要有機會她一定會挑戰，只要有初選機會，一定會參加，因為根據國民黨黨規，要先通過初選，才能拿到門票有參選資格，在這之前都等於沒有參選，因為還沒拿到政黨推薦書就不會參選，初選先過關才有機會。

徐巧芯說，在初選中她會遇到現任立委費鴻泰，但這不是與費鴻泰的挑戰，而是定義成對自己的挑戰，她現在所做到的，包括問政、格局，她希望問問選民朋友她有沒有做到，如果大家覺得她準備好了，她就會去中央挑戰，但要是大家認為沒有，代表她沒挑戰成功，自己要更努力。

徐巧芯強調，她相信會有很多新面孔都會參加挑戰，因為國民黨到了一個世代快速交替的時候，今年是非常特殊的轉捩點，有很多優秀的議員戰將經過4年磨練不一樣了，相信不會只有她一個，還有很多年輕世代會出來挑戰，將會掀起一個風潮。