英國《泰晤士報》（The Times）引述美國國防部消息人士指出，隨著俄羅斯打擊烏克蘭平民設施，五角大廈已經「默許」烏克蘭打擊俄羅斯境內目標，甚至可能提供能夠打擊俄羅斯境內目標的長程武器，這標誌著俄烏戰爭出現重大進展。

俄羅斯2月底入侵烏克蘭以來，美國軍援烏克蘭主要基於2項原則：第一，美國武器不能用於攻打俄羅斯；第二，選擇提供的設備將取決於是否能避免北大西洋公約組織（NATO）與俄羅斯爆發戰爭。美國軍援的目標是要讓烏克蘭能夠防衛自己，而不是讓北約對抗俄羅斯。

不過報導指出，自10月起俄羅斯頻繁打擊烏克蘭境內平民設施以來，這些初期的敏感擔憂已經消失了，五角大廈也修改烏克蘭戰爭的威脅評估，其中包括重新評估軍援基輔是否會引爆俄羅斯與北約之間的軍事對抗，這代表已經延續9個月的俄烏戰爭有重大進展，華府現在更有可能提供基輔射程更遠的武器。

報導引述一名美國國防部消息人士：「我們目前仍用同樣的升級評估，但對升級的擔憂已經改變了，現在不同了，因為俄羅斯人讓烏克蘭人遭受的磨難及暴行改變了戰爭的考量。」

如今華府已經沒有這麼擔心在俄羅斯境內的長程打擊會導致情勢急速升溫。先前五角大廈對於烏克蘭攻擊俄羅斯總是小心翼翼，因為擔心莫斯科會透過戰術核武或攻打鄰近的北約國家報復。

俄羅斯境內3座軍事基地日前遭到無人機空襲。

不過報導也指出，華府並不希望公開為烏克蘭攻打俄領土亮綠燈，上周烏克蘭出動無人機打擊俄羅斯境內3座軍事基地後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示：「我們未鼓勵、也沒幫助烏克蘭人打擊俄羅斯境內。」

一名五角大廈消息人士說：「我們沒有告訴基輔『不要（在俄羅斯或克里米亞）打俄羅斯人』，我們不能告訴他們做什麼，該由他們決定如何使用他們的武器，但當他們使用我們提供的武器時，我們唯一的堅持就是烏軍遵守國際戰爭法規及日內瓦公約。」

該名消息人士說：「這些是唯一的限制，但也包括不鎖定俄羅斯家庭及執行暗殺行動，據我們所知，烏克蘭一直都有遵守。」

《泰晤士報》指出，在五角大廈有限的限制下，現在烏克蘭對俄羅斯境內的目標採取了更有攻擊性、更持久的攻勢。烏克蘭也一直小心翼翼地使用自己的無人機、而非美國提供的武器來執行這些打擊，上周烏軍就是使用蘇聯時期的圖波列夫-141（Tu-141）無人機轟炸3座俄羅斯境內軍事基地。

Tu-141 reconnaissance drone, which Ukraine may have modified into a cruise missile with 1K km range - enough to strike Russian strategic bomber air bases. Thing is, only 142 of them were made, we don't know how many UA has, and the Soviets used to use them for target practice. pic.twitter.com/koqURwtLpM — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) December 7, 2022

■美國可能提供烏克蘭長程武器

另外，如果美國決定提供烏克蘭能夠深入俄羅斯境內打擊的更遠程武器，情勢升溫的擔憂將會急速上升，報導指出，五角大廈官員表明，正在認真考慮基輔要求提供包括火箭、戰鬥轟炸機等能更有效打擊俄羅斯境內或克里米亞的更遠程武器請求，一名高階美國國防部官員表示：「不排除任何事。」

烏克蘭希望美國軍援MQ-1C灰鷹（Gray Eagle）無人機。

目前烏克蘭希望美國軍援的武器包括射程達190英里（約305公里）的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），如果用來打擊俄羅斯境內目標，將會造成毀滅性效果。此外，烏克蘭最希望美國提供的無人機是航程達250英里（約402公里）的MQ-1C灰鷹（Gray Eagle）無人機，這款無人機能夠飛行超過24小時，而且還配有先進的偵察系統。