雙北消防局合辦搜救犬技術評測。（新北市消防局提供）

雙北消防局合辦搜救犬技術評測。（新北市消防局提供）

為提升國內搜救犬及領犬員人命搜救技能，新北市消防局與台北市消防局本月6日在台北市圓山舊兒童樂園及新北市橫科訓練場共同辦理「111年度搜救犬技術提升訓練暨評量檢測」，邀請NPO救助犬訓練士協會（RDTA）訓練部門大島香理事指導暨評量；另台灣工作犬發展協會及新北快搜部隊醫療組隨隊獸醫師首度出勤，全程照護搜救犬。

本次評測比照國際IRO評量標準，受測搜救犬需在吵雜的環境下，完全服從領犬員指示執行任務，本次新北市報名參與測驗的搜救犬均順利通過檢測，共計通過中級2隻、高級1隻，有效強化及提升災害搜救犬執行國內、外重大災害的搜救能力。

新北市消防局長黃德清表示，每項檢測皆須考驗領犬員與搜救犬之間的默契與信賴，藉由平時的訓練，循序漸進地建立犬隻的自信心、突破性，以及培養搜救犬對於領犬員的高度信任及默契，本次非常感謝隨隊獸醫師隨行保護犬隻，提供相關健康醫療照護，讓毛英雄能無後顧之憂執行各項任務。