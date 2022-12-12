合歡山地區雪季期間將從12月31日起至明年2月28日，警方將進行為期60天的交通疏導管制。（本報資料照片）

Winter is coming！天氣愈來愈冷，合歡山陸續傳出結霜消息，太魯閣國家公園管理處公告，合歡山地區雪季期間將從12月31日起至明年2月28日，期間警方將進行交通疏導管制，登山者入園則需簽署「雪季登山安全切結書」，屆時如雪況嚴重，園方不排除取消入園資格，確保山友生命安全。

合歡山地區自月底展開為期60天的雪季期間，屆時台14甲線大禹嶺至合歡山遊客服務中心、翠峰至合歡山遊客服務中心等路段，將進行交通疏導管制，如兩路段交通擁擠，或鳶峰、武嶺、昆陽、小風口等處停車空間不足時，警方將視狀況投入交管措施。

雪季期間，如遇下（積）雪或路面結冰時，除公務車及剷雪車，各類車輛禁止通行，晚上5時至翌日7時，則視實際情況預警性封閉管制路段；緊急剷雪期間，路段則全部封閉，待剷雪完成後，視雪況、路況開放加掛雪鏈車輛通行，不過各類機、慢車（含大型重型機車）均禁止進入管制路段。

此外，警方考量台14甲線昆陽至合歡山遊客服務中心路段，坡陡彎急且雪季期間路面極易結冰，屆時禁止兩側停車，以維護沿線交通順暢及安全。

雪季期間除了交通管制，太管處亦針對登山安全祭出相關規定，山友除須依規定申請入園，另須附加一份詳細的「登山安全計畫書」及「雪季登山安全切結書」。

屆時太管處及保七總隊第九大隊將派員在各登山口處採抽檢方式，查看登山客是否依規定攜帶入山入園資料，及攀登雪地使用的裝備，如冰爪、冰斧與岩盔等雪地三寶，不過突遇雪況嚴重，太管處不排除取消山友入園資格，確保登山安全。