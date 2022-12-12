美國10月初對大陸晶片業發動制裁，透過嚴格出口管制措施限制先進製程發展，進而打擊大陸在人工智慧、超級電腦及軍事上的能力，外界也關注大陸是否會採取反制措施，但專家認為，大陸嚴重仰賴外國技術，若貿然反擊可能會產生更大衝擊，甚至傷害勞動力市場。

美國知名智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）研究員Gary Clyde Hufbauer與Megan Hogan撰文指出，以牙還牙報復美國不是大陸的選項，在於他們非常仰賴外國技術，任何措施都可能招來反噬效果，如果懲罰在大陸設廠的美國企業，反而會嚴重傷害勞動力市場，因為不光是那家廠商，供應鏈上的所有大陸企業也會受到牽連。

不僅如此，Gary Clyde Hufbauer與Megan Hogan認為，大陸不會選擇公開報復美國，反而會尋求替代選項，但因為耗費的時間會比較長，竊取智慧財產權、將外國半導體公司收歸國有的機率將大幅提升。

此外，研究員也提到，美國對大陸的晶片管制，究竟是一項獨立的政策還是開端需要時間觀察，但在2024年美國總統大選前夕，對大陸採取鷹派手段的內部聲浪相當猛烈，如果拜登無法取得平衡甚至拒絕，將會默默發現第二次冷戰已經開打。