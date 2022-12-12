公鹿「三巨頭」阿提托康波、哈勒戴與米德頓才好不容易重聚，如今又告瓦解了！米德頓首節就因左腳踝扭傷提前退場，造成公鹿軍心大亂，火箭更靠讀秒階段6罰5中，終場97比92逆轉擊敗公鹿，也讓公鹿4連勝宣告中止，火箭則搶本季第8勝(18敗)，仍跟馬刺並列西區墊底。

米德頓開賽才打6分鐘，就因左腳踝扭傷退場，隨後球隊官方宣布退出比賽，畢竟他才剛從手腕手術復原上場，也讓公鹿軍心大亂，原本擁有的領先優勢，也轉眼被火箭追上，甚至超前，打完上半場，火箭反以50比48領先來訪的公鹿。

幸好哈勒戴第三節回神，跟波提斯兩人聯手幫助公鹿重新搶回領先優勢，可是火箭仍然緊咬不放，甚至打到比賽還剩1分55秒，火箭反以92比90超前，幸好阿提托康波馬上上籃追平，可是傑倫格林最後34.6秒兩罰俱中，火箭又領先了。

沒想到暫停過後，葛雷生艾倫的傳球遭到抄截，也送傑倫格林兩罰中1，接著阿提托康波強攻不進，火箭換成賈巴里史密斯兩罰俱中，公鹿變成落後5分，隨著波提斯搶投三分外線沒進，小肯亞馬丁拿到防守籃板，公鹿也不再故意犯規了。