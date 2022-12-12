社團法人靈聖慈善會昨天在中市大墩文化中心頒發「111年台中市國中獎助學金」，有48所國中260名清寒績優學子受惠。聖靈慈善會理事長楊淑慧今天表示，靈聖慈善會結合民間力量做善事，長期認養清寒學童、援助弱勢及社會福利機構，每年頒發獎助學金鼓勵清寒學子至今19年，累計受益學子約5000人。

楊淑慧表示，今年有48所國中260名清寒績優學子受惠，每人獲獎助學金2500元及禮品，共發出65萬元，希望發揮個人愛心結合團隊力量，援助社會上需要幫助的人，讓貧困家庭得到溫暖重新立足社會。

市政顧問陳炯到場分享人生經驗表示，他出身貧寒，一路苦讀到當牙醫師，受到很多善心人士幫忙，讓他感恩在心，期許學子們肯努力翻轉人生，長大後要回饋社會。

靈聖慈善會發起人林餘慶遺孀吳素霞指出，20多年她的丈夫結合志同道合朋友，為協助台中靈聖宮處裡急難救助事宜，籌募成立靈聖慈善會，設立獎助學金每年頒獎助學金給國高中清寒學子，至今已19年。

長期出錢出力支持的前理事長邱茂林指出，慈善會成員都是中小企業主或社團，各自號召參與做善事，小額捐款積沙成塔，逐年募集近百萬獎助學金，縣市合併後贊助範圍也逐年擴大，鼓勵品學兼優學子勿因生長在貧困家庭而喪志，希望能努力向上長大後能回饋社會。