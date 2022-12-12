友訊(2332)11月營收月減年增，累計前11月營收則年增12%，友訊董事長郭金河表示，儘管大環境宏觀經濟依舊充滿不確定性，但第四季為傳統旺季，預計對消費市場有所帶動，惟就整體市場來說，因民生消費力疲軟，但推估明年下半年將才有望稍稍回溫。

友訊11月自結營收為15.47億元，月減少0.89%、年增加6.5%；累計今年1-11月自結營收為157.65億元，較去年同期增長12%。

友訊表示，第四季向來是消費市場旺季，今年受高通膨與升息、進出口貿易緊縮、供應鏈斷鏈、疫情尚未消散、地緣政治與戰爭效應等全球總體經濟環境影響，導致市場旺季熱度不足，但友訊整體營運績效仍維持穩健。

董事長郭金河表示，綜觀各據點營運現況，11月中東與印度市場表現出色，泛亞太區域則呈穩健成長；歐美市場因受通膨與升息影響，單月業績雖不如預期，但今年累計至今整體表現不俗。就產品面來看，今年上半年因供應鏈斷鏈造成的交換器缺貨，到第三季後已陸續到貨，供貨回穩；12月是傳統消費旺季，預計對消費市場有所助益。

郭金河認為，今年在消費者物價指數上揚、就業市場低迷的夾擊下，造成消費者信心指數探新低、民生消費力疲軟，但推估明年下半年有望稍稍回溫。面對國際經濟情勢吹起逆風，各國紛紛下修明年的經濟成長率，國際經濟前景存在諸多不確定性，以致產業界多採觀望態度的現實，他進一步指出，友訊將採取適當的策略因應，如加強產品力、提升服務力、審慎檢視布局計畫等，期望在經濟寒冬中求穩步成長。