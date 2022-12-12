台灣醣聯(4168)目前正於美國進行臨床一期試驗的抗癌新藥GNX102，除一期藥物增量試驗順利進行外，將同步啟動該藥物機轉、療效、癌種的深入分析，以強化下一階段實驗設計準確度及療效呈現。

醣聯旗下研發的抗癌新藥GNX102為一針對多種實體腫瘤的抗體新藥，可結合至癌細胞一類異常的醣分子上，進而抑制腫瘤生長。其於臨床前研究的小鼠模型裡展現了良好的腫瘤抑制能力，且具有治療大腸直腸癌、胃癌、非小細胞肺癌在內等13種實體腫瘤的龐大潛力。

醣聯在美國共與5家臨床試驗中心合作，目前GNX102收案的患者涵蓋大腸直腸癌、非小細胞肺癌、胰臟癌、上皮子宮癌等適應症，並將在未來於台灣啟動臨床收案後，進一步納入國內高盛行率的胃癌作為適應症測試標的。

近年來蓬勃發展的精準醫療，其概念是為了降低無效治療的風險，並有效提升癌症患者的存活率與生活品質。根據跨國數據分析公司Quadintel所做的報告指出，預期2023年全球精準醫學市場北美市場約占360億美元、歐洲市場290億美元、亞太地區200億美元，且每年市場需求持續攀升。

許多研究指出，即便癌症患者帶有該標靶藥物的標的分子，其本身基因和免疫機能上的個體差異，往往決定性地影響該藥物於患者體內的交互作用與抑癌效果。因此醣聯在GNX102的研發上，特別針對不同適應症患者之細胞免疫分型與功能進行分析，透過次世代基因定序NGS及各式檢測技術篩選出合適的族群，進而提高臨床反應率，同時也有效降低藥物副作用發生的比例。