與特斯拉執行長馬斯克旗下航太公司SpaceX合作，日本的月球探測新創公司ispace展開了備受期待的首次任務。周日（12月11日），SpaceX帶著ispace登月小艇的獵鷹9號火箭已在佛羅里達州納維拉爾角航太中心發射升空。

ispace創始人兼執行長Takeshi Hakamada向媒體表示：「這絕對是一個新時代的開始」。如果任務成功，ispace將成為全球第一家成功登月的民營公司。以往登月都是超級大國才能完成的壯舉。

將執行ispace首次任務「Mission 1」的登月艇「玉兔-R」（HAKUTO-R）由該公司獨立研發，目前正在飛往月球的途中，預計將於明年4月底登陸。之所以要花費這麼長的時間，是因為該登月艇在與獵鷹9號火箭分離之後，將先繞道飛向距離地球150萬公里處，之後才會轉進繞月軌道，藉此利用地球和太陽的重力作為動力以節約燃料。

「玉兔-R」也為美國、加拿大、日本和阿拉伯聯合大公國等許多政府機構和公司攜帶著小型登月車和航太設備。

ispace成軍於十多年前，最初是一支為了角逐「谷歌月球X大獎」（Google Lunar Xprize）的團隊，並以日本神話中的「玉兔」（Hakuto）命名。

在Xprize這個競賽項目取消後，ispace便轉向更具雄心的目標，執行長Hakamada最近接受媒體訪問時曾表示，公司的目標是在月球周圍創造一個「具經濟效益的生態系統」。

ispace的資金來源穩定，截至目前為止已透過股權和債務籌措2.37億美元，其投資人包括日本開發銀行、鈴木汽車、日本航空和空巴創投等。