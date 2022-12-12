廣華-KY（1338）自結11月合併營收6.03億元、年減18.25％，公司解釋，營收下滑主要受日系品牌車廠客戶因大陸封控、零部件供應短缺影響生產排程計畫與銷售量表現，使得對廣華的汽車內飾件的拉貨力道較為保守。廣華累計前11月累計合併營收68.8億元，較去年同期成長6.04％。

廣華表示，根據大陸乘聯會發布的最新數據顯示，11月新能源乘用車零售銷量達到59.8萬輛、年增58.2％，且滲透率達36.3％，超出去年同期的20.8％，累計前11月零售銷量達503萬輛，年增逾1倍，整體銷量持續創新高，為新能源車供應鏈帶來良好業務開拓空間。以目前廣華在手訂單來看，除了包括日產Ariya、本田e:NP1、豐田bZ4X及比亞迪海豹等新能源車款的汽車內飾件產品保持出貨正常，挹注廣華前11月來自新能源車款的營收比重已達10％外，廣華也手握多款新能源車的新開發案，目前正與客戶積極共同設計與報價中，良好的訂單能見度，將創造廣華中長期營運正向發展。

廣華表示，隨著大陸防疫「新十條」放寬限制的推進，已明顯可見多數企業開始加碼開拓市場，多家旅遊平台上的機票、火車票瞬間搜尋量爆增至近三年以來的最高點，將有助帶動年末的商務、返鄉、探親等剛性出遊需求強勢回升，而在出遊與防疫平衡需求隨之增加下，期望為新車銷售市場在農曆年前創造一波消費力道，助力各車廠降低庫存壓力，推進公司明年出貨表現回溫。