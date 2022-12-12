聯準會（Fed）有望放緩升息步調，國際市場投資氣氛稍獲改善，印度經濟與企業仍維持穩健表現，帶動近一個月印度股市上攻，並一度創歷史新高，進一步觀察下半年以來表現為全球最佳，Sensex指數累計漲幅近2成，帶動印度股票基金平均漲幅也逾1成。

投信法人表示，今年儘管國際股市因通膨、升息而震盪劇烈，印度股市同樣波動不小，但整體表現仍相較其他股市抗跌，今年以來更是少數維持正報酬的股市。後市因整體製造業景氣仍保持強勁，企業獲利增長動能依舊穩健，在基本面與獲利面支持下，印度股市可望延續正面發展助力，表現仍值得期待，有利透過印度基金參與行情。

群益大印度暨印度中小基金經理人林光佑指出，美國10月CPI年增率明顯回落至7.7％， 低於市場預期，通膨壓力降溫，使Fed鷹派立場軟化，美債殖利率及美元更同步回落，市場風險偏好情緒因而升溫。印度央行自4月首度升息後，至目前為止僅升息4次，幅度為1.9％，與其他主要新興國家相較，緊縮程度相對和緩。

且為達到降低運輸成本的目標，印度政府基建支出以鐵、道路為重心，2023財年前六個月支出金額，已較去年同期大增60％以上，加上政府與企業投資力道增強，貸款增速依舊強勁，意味著印度經濟仍處於穩健成長階段。

林光佑認為，從企業營運來看，印度今明兩財年，EPS成長率預估值皆獲得上修，且都有雙位數水準，有助提供股市支撐。評價面而言，印度中型股最新預估本益比為23.5倍，僅略高於長期平均，反應市場投資偏好正向，鑑於總體經濟及企業基本面，相對其他市場要更加穩健，且長期結構性增長明確，當前股市估值應尚屬合理。

整體來說，印度股市總經與企業展望維持正向，且政府支持政策延續，後市表現仍可期待，類股方面包括工業、金屬、IT等仍可持續關注。