台股今年初開盤迄12月9日共231個交易日，集中市場總成交值56兆7,721.99億元，日均值為2,457.67億元，股票成交量周轉率為105.13％。國票投顧本周看好五大題材類股，包含：太陽能股、航空股、檢測股、塑化股、製鞋股等，預期本周指數在14,400-15,000點區間震盪。
國票投顧彙整資訊分析指出，近期三項國內外利多因素：
1.中國防疫鬆綁，加上年底節慶因素，有助提振市場消費信心。
2.隨年底腳步漸近，集團／投信作帳態度或更趨積極，有望支撐股市表現。
3.大盤融資餘額仍維持1,700億元以下的偏低水位，現階段籌碼相對穩定。
另要留意三項國內外利空因素：
1.美國及歐元區將公布CPI指數，能否持續回落備受關注。
2.歐美日等主要央行即將召開利率決策會議，恐致盤勢受到影響。
3.美股本周五（12/16）將迎來四巫日，當天市場波動料將加劇，連帶影響外資短線心態。
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