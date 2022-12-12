台股今年初開盤迄12月9日共231個交易日，集中市場總成交值56兆7,721.99億元，日均值為2,457.67億元，股票成交量周轉率為105.13％。國票投顧本周看好五大題材類股，包含：太陽能股、航空股、檢測股、塑化股、製鞋股等，預期本周指數在14,400-15,000點區間震盪。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.中國防疫鬆綁，加上年底節慶因素，有助提振市場消費信心。

2.隨年底腳步漸近，集團／投信作帳態度或更趨積極，有望支撐股市表現。

3.大盤融資餘額仍維持1,700億元以下的偏低水位，現階段籌碼相對穩定。

另要留意三項國內外利空因素：

1.美國及歐元區將公布CPI指數，能否持續回落備受關注。

2.歐美日等主要央行即將召開利率決策會議，恐致盤勢受到影響。

3.美股本周五（12/16）將迎來四巫日，當天市場波動料將加劇，連帶影響外資短線心態。

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