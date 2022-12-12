大陸防疫鬆綁，美國就業市場降溫，有助股市續航，市場關注聯準會（Fed）本周利率決策會議結論，但由於台股相對美股位置仍低，落後補漲空間可期，先前中小型股表現強勁，部份集團股及族群持續受市場資金關注，年底前仍可留意題材股行情。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，大陸中央政治局會議釋出強烈信號，全力拚經濟、放寬防疫，有利供應鏈問題緩解及年底消費旺季，其中內需及解封受惠股，有望持續獲得市場資金關注。隨歐、美、日三大央行舉行年底貨幣政策會議，恐增添國際股市震盪風險，影響台股走勢，需多加留意。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，目前電子產業進入年底旺季，加上經濟逐漸解封，台股相對美股位置仍低，仍有落後補漲空間。台股年底至隔年第一季為財報空窗期，明年展望樂觀公司，將吸引市場資金脫穎而出，基本面共識高的產業有機會表態。後市台股布局，電子產業方面，包括半導體供應鏈、5G手機、伺服器、汽車電子等族群可持續關注。