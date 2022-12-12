曾出演經典電影《男人真命苦》系列走紅的日本資深男星佐藤蛾次郎，9日在東京家中逝世，享壽78歲，據警方表示，他當時一動也不動躺在浴缸中，隔天被前來探望的親戚發現後撥打119通報，無奈已當場死亡，但由於他的遺體沒有外傷痕跡，需進一步調查才能釐清案件細節。

綜合《NHK NEWS》、《產經體育》等多家日媒報導，78歲的佐藤蛾次郎平時獨居在東京世田谷的家中，因此經常與家人聯絡，死前1天，他的親人上午還曾到家中陪伴，沒想到10日10點照常到他家探望，卻見到佐藤蛾次郎渾身冰冷躺在浴缸之中，經通知警方，已確認他當場死亡。

佐藤蛾次郎生前在日本頗有名氣，1968年自電視版《男人真命苦》演出「鄰公」一角後大受歡迎，此後該作推出電影版後讓他演到2019年，最新作品則是2020年上映的電影《罪之聲》，可見人生步入晚年仍相當熱愛演藝工作，而他49歲的兒子佐藤亮太，也繼承父親的衣缽，同樣是位出色的演員。