央行總裁楊金龍今在立法院表示，台灣房地產軟著陸還需要一段時間，希望明年上半年可以看到。台灣此波房地產價格走高，資本集中度偏高情況，的確是有較前幾次嚴重。

立委郭國文今天在立法院財委會質詢時指出，此波房價上漲，出現36.7%資本集中度的情況，有偏高情況；根據根據銀行法第72條之2規定，銀行辦理住宅與企業建築放款餘額，不得逾存款與發行金融債餘額之30％；也就是說，銀行相關不動產放款「占比」不能超過30％。銀行對不動產授信占比不得超過3成，為何會出現36.7%的資本集中度情況？楊金龍表示，2者計算基礎並不相當，但此波房地產價格上揚，和前幾次相比，的確是有資本較集中的情況，但房價是由供給和需求決定。

根據中央銀行公布10月五大銀行新承作房貸金額472.72億元、創8個月新低，月減74.49億元或13.61％，年減更達156.84億元或24.91％，新增房貸利率續上揚0.096個百分點至1.827％、創逾六年半新高，央行官員強調，主要是反映央行升息效應。

10月開始進入每年第四季的購屋旺季，但五大銀行10月新增房貸金額卻明顯減少。央行官員不諱言，今年全球主要央行持續升息，且經濟有下行風險，加上美台股市下跌，10月台股到月底才反彈，金融市場顯現相對震盪，還有疫情起伏等效應，使得民眾進場購屋態度更加謹慎的結果。