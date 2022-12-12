女星壯壯（沈立心）曾擔任過「國光女神」，之後加入職棒擔任啦啦隊，現在為樂天啦啦隊應援團長，日前因參加運動實境節目鬧出霸凌風波，如今風波看似暫時平息，她卻因運動量過大，導致膝蓋腫起需到院抽出積血，血淋淋照片曝光。

壯壯自加入《全明星運動會》黃隊以來話題不斷，昨（11）日在IG上發文透露，自己右膝蓋沒有軟骨，在長期的訓練及比賽之下，如何與傷共存成運動員最重要的課題「面對比賽，面對傷痛，不斷的與自己對話，每週重複的治療，看著自己膝蓋一次一次腫起來，抽調（掉）積血，打消炎，再次投入訓練」而文中更附上一支支裝滿血的針筒，看起來非常驚人。

對此，壯壯也坦言：「好幾次的軟弱，都讓我覺得我快走不下去了，那種感覺就好像掉到自己的黑洞中」不過所幸還有黃隊所有成員及節目「讓我知道原來我還有這麼多力量，為了團隊，這一次要奮力一搏，毫無保留奉獻給我團隊中的每一個人」。

事實上，壯壯先前曾在公開活動中提到，她在19歲時曾遭遇過重大的車禍，當時看著自己的骨頭穿刺出來，身旁的醫護人員還不斷找她的骨頭，而這場車禍導致她做某些動作時仍感到不便，甚至差點逼得她放棄她最愛的舞蹈，如今因長期運動累積的傷害，再傳出受傷消息，讓粉絲相當不捨。