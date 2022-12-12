專案小組也查扣本票、自白書、被害人存摺、證件、模擬槍2支、開山刀4支、手銬、指銬、工作手機8支及電腦主機1台等證物。（台中市二分局提供／馮惠宜台中傳真）

2 小額欠款恐嚇斷手腳逼簽本票 中市破獲10人暴力討債集團

台中27歲林姓男子欠友人4萬，卻被35歲查姓男子為首暴力討債集團，以電擊棒威逼簽下4萬5千元的本票還放話「不還錢就斷其手腳」，經被害人報案後，台中第二分局組專案小組，報請檢察署指揮於日前將查男為首暴力討債集團緝拿到案，全案依組織犯罪條例、刑法傷害、恐嚇取財等罪嫌移送偵辦。

台中市第二分局偵察隊副隊長林育成指出，二分局今年初接獲林男報案，指稱其欠友人債務卻遭人威逼簽下4萬5千元的本票；該分局獲報後即與刑事警察局偵查第六大隊第四隊組成專案小組，經蒐報完備後，檢具相關事證報請台中地檢署指揮10月至11月間在台中多地，持拘票及搜索票執行檢肅，陸續將首謀查嫌等10人拘提到案。

專案小組也查扣本票、自白書、被害人存摺、證件、模擬槍2支、開山刀4支、手銬、指銬、工作手機8支及電腦主機1台等證物。

林育成指出，查男為首等10人暴力討債集團以暴力脅迫方式糾眾進行討債，以言語恫嚇，強逼被害人簽立自白書及本票，除過程中更以電擊棒及手指虎等毆打被害人，威逼其償還債務，且除林男外，另有33歲劉男欠6萬元被逼簽下8萬元本票，過程中還被以手指虎毆打成傷。警方也在訊後將全案依組織犯罪條例、刑法傷害、恐嚇取財等罪嫌移送台中地檢署偵辦。