民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農，日前提出遷建松山機場的政見，引發各界討論，媒體人「逆風的烏鴉」認為，如果以國安角度來看，「是能說遷就遷嗎？」他覺得吳的這項政見猶如統派立場。

逆風的烏鴉昨（11）日於臉書指出，最近吳怡農和立委補選對手、國民黨王鴻薇分別提了遷建松山機場與核二、核三延役的政見，讓他搞不清楚，藍和綠究竟誰是統派、誰是獨派。

「所謂獨不獨派，不是從價值上看，而是從開戰的概率來看。」逆風的烏鴉表示，若牽扯到兩岸開戰，廢核就會上升成國安議題，而在眾多能源中，核能無疑是儲備時間最久的選項，但民進黨卻主張廢核到底，令他覺得很奇怪。

而在逆風的烏鴉看來，同樣的邏輯也適用於松山機場遷建，如果兩岸開戰，松機的軍事功能將大幅提升，甚至還有外援進駐，讓元首、外僑撤離等功能，無法說遷就遷，因此吳怡農的政見讓他相當疑惑，「講得好像自己才是統派一樣。」